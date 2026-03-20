Eventi week-end | Sagra della Madona de Marz a Cogliate e Fiera di Primavera a Paderno

Questo fine settimana, da venerdì 20 a domenica 22 marzo 2026, si svolgono due eventi: la sagra della “Madona de Marz” a Cogliate e la “Fiera di Primavera” a Paderno. La sagra prevede spettacoli, mercatini e momenti di aggregazione nel centro di Cogliate, mentre a Paderno si tengono esposizioni, bancarelle e attività dedicate alla stagione primaverile. Entrambi gli appuntamenti sono attesi dalla comunità locale.

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