Menopausa senza tabù | cosa succede se arriva prima dei 40 anni?

Da iodonna.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando la menopausa si presenta prima dei 40 anni, si parla di insufficienza ovarica primaria (POI), una condizione che riguarda circa l’1% delle donne. La POI comporta la cessazione precoce delle funzioni ovariche e può influenzare vari aspetti della salute femminile. Questa condizione è sempre più riconosciuta come un fenomeno in crescita e ha ripercussioni su diversi sistemi dell’organismo.

Q uando la menopausa arriva prima dei 40 anni si parla di insufficienza ovarica primaria, o POI – una condizione in aumento che interessa circa l’1% delle donne ma con implicazioni sistemiche rilevanti. Manifesto della Nuova Menopausa: una guida completa per viverla al meglio X Menopausa precoce: le cause e la diagnosi. La diagnosi si basa su amenorrea protratta, valori elevati di FSH e bassi livelli estrogenici, secondo i criteri indicati dalla European Society of Human Reproduction and Embryology. Le cause possono essere genetiche, autoimmuni, iatrogene – come chemio o radioterapia – chirurgiche o, più spesso, idiopatiche. I sintomi ricalcano la menopausa fisiologica ma sono spesso più intensi: vampate severe, insonnia, secchezza vaginale, calo del desiderio, infertilità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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