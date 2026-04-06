Ecce Homo di Antonello da Messina sbaraglia pic nic e grigliate Il Senato annuncia la proroga dell’esposizione

L’eccezione di Antonello da Messina attira grandi folle, superando le consuete attività all’aperto come picnic e grigliate. Il Senato ha annunciato la proroga dell’esposizione dell’opera, che è stata aperta al pubblico in anteprima mondiale presso Palazzo della Minerva. La mostra ha registrato un afflusso record di visitatori, anche durante il giorno di Pasquetta, grazie all’apertura straordinaria.

Eccezionale affluenza di pubblico per l ‘Ecce Homo di Antonello da Messina, in anteprima mondiale in Senato, anche nel giorno di Pasquetta per l’apertura straordinaria della mostra a Palazzo della Minerva. L’esposizione, promossa dal Senato della Repubblica, in collaborazione con il Ministero della Cultura, è la terza iniziativa del Senato per le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Pasquetta, “Ecce Homo” di Antonello da Messina vince su pic nic e gite all’aperto. Così, mentre milioni di italiani hanno approfittato del sole di Pasquetta per i tradizionali picnic e le gite fuori porta, un “fuori porta” decisamente più culturale ha segnato un record inaspettato nel cuore di Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Ecce Homo” di Antonello da Messina sbaraglia pic nic e grigliate. Il Senato annuncia la proroga dell’esposizione Mic, inaugurata al Senato l’esposizione dell’Ecce Homo di Antonello da MessinaSi è tenuta oggi a Roma, nella Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” di Palazzo della Minerva, la cerimonia di inaugurazione dell’esposizione... Al Senato affluenza eccezionale per l'esposizione dell'Ecce Homo di Antonello da Messina"Eccezionale affluenza di pubblico per l'Ecce Homo di Antonello da Messina, in anteprima mondiale in Senato, anche nel giorno di Pasquetta per... Temi più discussi: Palazzo della Minerva; Inaugurata al Senato l’esposizione dell’Ecce Homo di Antonello da Messina; Ecce Homo di Antonello da Messina; L’Ecce Homo di Antonello da Messina a Roma prima di partire per L’Aquila. Lunga fila al Senato per «Ecce Homo» di Antonello da Messina: boom di visitatori e mobilitazione per l'altra opera all'asta a ParigiLunga fila al Senato per l'Ecce Homo di Antonello da Messina: successo di pubblico, acquisto del ministero (14,9 milioni) e mobilitazione da Messina per l'opera all'asta a Parigi. lasicilia.it Ecce Homo e la fila di visitatori, il Senato pubblica la foto: «Anche a Pasquetta affluenza eccezionale»L'Ecce Homo e altri capolavori al Senato per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Il successo dell'esposizione ... roma.corriere.it L'Ecce Homo e la fila di visitatori, il Senato pubblica la foto: «Anche a Pasquetta affluenza eccezionale» x.com Lunga fila al Senato per l'“Ecce Homo” di Antonello da Messina: successo di pubblico, acquisto del ministero (14,9 milioni) e mobilitazione da Messina per l'opera all'asta a Parigi. facebook