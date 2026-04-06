Al Senato affluenza eccezionale per l' esposizione dell' Ecce Homo di Antonello da Messina

Al Senato si è registrata una grande presenza di visitatori per l’esposizione dell’Ecce Homo di Antonello da Messina, che ha aperto i battenti in anteprima mondiale. La mostra si tiene a Palazzo della Minerva e ha attirato molte persone anche nel giorno di Pasquetta, grazie all’apertura straordinaria. L’evento ha riscosso un notevole interesse pubblico, con un’affluenza che ha superato le aspettative.

"Eccezionale affluenza di pubblico per l'Ecce Homo di Antonello da Messina, in anteprima mondiale in Senato, anche nel giorno di Pasquetta per l'apertura straordinaria della mostra a Palazzo della Minerva". È quanto si legge in un post pubblicato sul sito del Senato che riporta un'immagine delle code per l'ingresso all'esposizione che è promossa dal Senato della Repubblica, in collaborazione con il Ministero della Cultura, ed è la terza iniziativa del Senato per le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Pasquetta a Messina, da Don Minico alle Quattro Strade fino ai laghi e alle cascate: gli itinerari last minute tra natura e tradizione 🔗 Leggi su Messinatoday.it Mic, inaugurata al Senato l’esposizione dell’Ecce Homo di Antonello da MessinaSi è tenuta oggi a Roma, nella Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” di Palazzo della Minerva, la cerimonia di inaugurazione dell’esposizione... L'Ecce Homo di Antonello da Messina sarà esposto in SenatoDal 27 marzo al 7 aprile l'opera verrà custodita nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva. Roma: Trionfo di visitatori per l’Ecce Homo al SenatoGrande successo di pubblico sta riscuotendo l’Ecce Homo, il capolavoro di Antonello da Messina, che fino al 7 aprile sarà possibile ammirare a Palazzo della Minerva, esposto nella sala Capitolare dell ... radiocolonna.it Ecce Homo al Senato, Zalabra: un vero capolavoro che torna a casaPresentato il 26 marzo al Senato della Repubblica, nella Biblioteca Giovanni Spadolini di Palazzo della Minerva, l’Ecce Homo di Antonello da Messina è stato il protagonista della cerimonia di inaugu ... laquilablog.it