Una donna di 40 anni è stata messa sotto indagine dopo aver investito due ragazzi di 17 anni sulle strisce pedonali in provincia di Bergamo il 3 aprile. Dopo l’incidente, si è allontanata senza prestare soccorso ai due giovani, che sono rimasti a terra. La dinamica del sinistro e le testimonianze raccolte hanno portato all’apertura di un fascicolo contro la donna.

Una donna di 40 anni è finita sotto indagine dopo aver travolto due diciassetenni sulle strisce pedonali in provincia di Bergamo il 3 aprile, allontanandosi poi dal luogo del sinistro senza aiutare i feriti. L’episodio è avvenuto lungo la sp 525, proprio dove l’arteria incrocia via Vailetta. I due giovani sono stati colpiti da una Lancia Y, che ha proseguito la marcia lasciando le vittime a terra. Il pronto intervento è stato gestito dal personale del 118 e dai militari della stazione di Dalmine, che hanno coordinato i primi soccorsi agli adolescenti coinvolti nello scontro. L’efficacia delle indagini e il quadro giudiziario. La rapidità d’azione dei carabinieri ha permesso di risalire all’identità della conducente nel giro di pochissimi minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ebbra e in fuga: travolge due 17enni e li abbandona a terra

Diciottenne non si ferma all'alt della polizia, nella fuga travolge due autoIeri la polizia ha arrestato un 18enne napoletano, con precedenti di polizia, per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

Picchiano un 20enne e accoltellano l’amico a Milano per una battuta: arrestati due 17enni e due 16enniDue 17enni e due 16enni sono stati arrestati a Milano per tentato omicidio in concorso, porto d'armi e lesioni aggravate.