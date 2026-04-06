Milano piange la scomparsa di Paolo Baldacci, studioso noto per i suoi studi su Futurismo e pittura metafisica. Aveva 81 anni ed è deceduto nella città lombarda. Nel corso della sua carriera, Baldacci ha approfondito temi legati a artisti e movimenti artistici italiani. La sua morte rappresenta una perdita per il mondo accademico e culturale della città.

Milano perde una delle sue menti più brillanti: Paolo Baldacci, autorevole studioso di Futurismo e pittura metafisica, si è spento nella capitale lombarda all’età di 81 anni. Il percorso intellettuale di Baldacci ha trovato radici a Carate Brianza, luogo di sua nascita avvenuta il 22 giugno 1944. La sua formazione accademica è partita dagli studi classici, un bagaglio che ha poi permesso gli esordi come docente di storia antica presso gli atenei di Milano e Genova. La svolta professionale è arrivata verso la chiusura degli anni Settanta, quando l’interesse si è spostato verso l’arte moderna del nostro Paese. In quel periodo sono nati i primi saggi dedicati a figure chiave come Arturo Martini, Mario Sironi, Giacomo Balla e Alberto Savinio, oltre a ricerche focalizzate sul Futurismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Paolo Baldacci: il genio che svelò i segreti di de Chirico

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