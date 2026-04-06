È Jonathan Faraoni il 26enne morto nell'incidente tra moto e auto la mattina di Pasqua ad Anzio

Ad Anzio, il 26enne è deceduto dopo uno scontro tra la sua moto e un'auto avvenuto in via Valle Schioia nella mattina di Pasqua. La vittima ha riportato ferite gravissime e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Lutto ad Anzio per la morte di Jonathan Faraoni, il 26enne morto nell'incidente stradale tra la sua moto e un'auto in via Valle Schioia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Anzio, schianto tra moto e auto la mattina di Pasqua: morto Jonathan Faraoni, aveva 26 anniCosa è successo ad Anzio la mattina di Pasqua? Una mattina di festa trasformata in tragedia. È Ivan Sartori il 26enne morto in moto ad Anzio, lo scontro con un’auto parcheggiataIvan Sartori aveva 26 anni ed è morto in un incidente ad Anzio nella serata di venerdì 27 marzo scorso. Temi più discussi: Incidente a Anzio, Jonathan Faraoni muore nello schianto tra la sua moto e un'auto la mattina di Pasqua. E nella notte a Casal Monastero investito e ucciso Mattia Rizzetti, 17 anni; Anzio, Jonathan Faraoni muore nello schianto tra la sua moto e un’auto la mattina di Pasqua; Grave incidente stradale tra auto e moto a Lavinio: muore il 26enne Jonathan Faraoni; Tragedia ad Anzio, morto il 26enne Jonathan Faraoni. Fatale incidente la mattina di Pasqua. Tragedia ad Anzio, morto il 26enne Jonathan Faraoni. Fatale incidente la mattina di PasquaGrave incidente stradale in questa mattinata di Pasqua ad Anzio, dove ha perso la vita il 26enne Jonathan Faraoni, residente in zona. Il dramma si è ... castellinotizie.it Jonathan Faraoni muore nello scontro tra moto e auto ad Anzio, indagini sulle cause dell’incidenteIncidente mortale ad Anzio, muore il 26enne Jonathan Faraoni Un grave incidente stradale avvenuto domenica mattina 5 aprile 2026 lungo via di Valle Sc ... assodigitale.it Tragico incidente ad Anzio nel giorno di Pasqua: perde la vita il 26enne Jonathan Faraoni facebook