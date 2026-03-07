Il 90s Blonde ispirato a Carolyn Bessette è il colore capelli più richiesto della primavera

Il colore capelli più richiesto questa primavera è il 90s Blonde, ispirato a Carolyn Bessette. La serie televisiva Love Story ha contribuito alla diffusione di questa tendenza, proponendo un biondo minimal e leggero. Questa tonalità caratterizza la palette cromatica preferita per i prossimi mesi, riflettendo un ritorno a look naturali e sofisticati. La richiesta di questa sfumatura è in crescita tra chi desidera un nuovo stile.

90s Blonde ispirato a Carolyn Bessette: è tendenza anche tra le star Il 90s Blonde è un biondo luxury, che si costruisce armandosi di pazienza, poiché impone tempi lunghi in salone, tra sezioni di schiariture, tonalizzazioni e gloss, il tutto con precisione sartoriale. Un colore che non vuole “farsi notare”, ma che si riconosce subito. A ribadire la tendenza ci ha pensato anche Kate Moss, tornata in passerella per Gucci alla Milano Fashion Week con un 90s Blonde che, nel suo caso, è più grunge e vissuto. Sempre ultra chic e con finish buttery. Attentissima a tutto ciò che è di tendenza, la brunette Kim Kardashian ha sfoggiato sui social un hair look 90s Blonde, creato appositamente per lei dall'hairstylist delle celeb Dimitris Giannetos (tra le cui clienti di fiducia figurano Demi Moore e Amaly Clooney). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

