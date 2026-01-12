Pamela Anderson cede al rosa la nuova chioma strawberry blonde di inizio 2026

Pamela Anderson, celebre per il suo ruolo in Baywatch, si presenta con una nuova chioma strawberry blonde all’inizio del 2026. In un momento di rinascita personale e professionale, l’attrice dimostra di saper rinnovarsi mantenendo il suo stile distintivo. La sua scelta di colore riflette una continua ricerca di eleganza sobria e senza eccessi, confermando il suo ruolo come icona di bellezza e raffinatezza senza tempo.

Nel pieno dell'era della sua (meritatissima) rinascita, Pamela Anderson non smette di stupire: l'ex star di Baywatch, serie cult dell'ottantanove, ha di certo trovato il proprio posto nell'immaginario contemporaneo rivelandosi quell'icona di bellezza senza tempo, e persino un'insospettabile fashion addicted, che sa sempre reinventarsi. Eccola dunque cogliere l'occasione dei WWD Style Awards di Los Angeles, dove ha effettivamente ricevuto il riconoscimento di Beauty Icon, per sfoggiare una clamorosa chioma ad effetto nuvola rosa pallido.

