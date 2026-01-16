Raffaella Fico nessuna crisi con Armando Izzo | Cose non vere siamo felici e sereni

Raffaella Fico smentisce le voci di crisi con Armando Izzo, affermando di essere felice e serena con lui. La modella ha recentemente condiviso di aver affrontato un momento difficile, avendo perso il suo bambino dopo cinque mesi di gravidanza. La coppia sembra ora concentrata sul loro percorso, affrontando insieme le sfide della vita con tranquillità e stabilità.

Raffaella Fico sta vivendo una fase molto delicata della sua vita. Ha infatti raccontato d'aver perso il proprio bambino dopo ben cinque mesi di gravidanza. Come se non ciò non bastasse, è sotto lo sguardo impietoso degli hater. In tanti hanno preso d'assalto il suo profilo, pronti a giudicare ogni singola mossa. Al tempo stesso, c'è chi diffonde voci su una possibile crisi di coppia con il calciatore Armando Izzo. A prendere la parola è stata la diretta interessata, che ha fatto chiarezza una volta per tutte. Raffaella Fico e gli hater. Non si ferma la macchina dell'odio nei confronti di Raffaella Fico.

