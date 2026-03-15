Bocconi di carne sospetti nei parchi pubblici Allarme in tre Comuni si faranno le analisi

In tre Comuni della Bassa, sono stati trovati bocconi di carne sospetti nei parchi pubblici, destinati a cani e gatti. Le autorità hanno disposto analisi per verificare se siano avvelenati. Nessuna persona è stata ancora identificata come responsabile. Le forze dell’ordine stanno monitorando la zona e hanno invitato i proprietari a fare attenzione.

Bocconi di carne sospetti, che potrebbero essere avvelenati, sparsi per colpire cani e gatti nei parchi pubblici della Bassa. E’ l’ipotesi che emerge dopo alcuni rinvenimenti di bocconi di carne in zone pubbliche attrezzate, frequentate in particolare da persone che vanno a passeggio con i loro animali domestici. Nei giorni scorsi sono stati segnalati episodi in diverse zone: nei pressi di un parco nella zona sportiva a Fabbrico, al parco urbano di Correggio, oltre che al parco Principessa di Novellara. Differenti le tipologie dei bocconi sospetti. A Fabbrico sono apparsi a forma di polpette (foto), mentre a Correggio e Novellara come macinato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bocconi di carne sospetti nei parchi pubblici. Allarme in tre Comuni, si faranno le analisi Articoli correlati Leggi anche: Curno vieta l’accesso a tutti gli animali (anche ai cani) nei parchi pubblici Parma, allarme baby gang nei parchi: aggressioni e rapine seminano paura tra i giovani. Serve più sicurezza.Parma è alle prese con un’allarmante escalation di violenza giovanile nei suoi parchi. Altri aggiornamenti su Bocconi di carne sospetti nei parchi... Temi più discussi: Bocconi di carne sospetti nei parchi pubblici. Allarme in tre Comuni, si faranno le analisi; Bocconi sospetti per cani ritrovati all’area fieristica; Rieti – In campo il fiuto dei Carabinieri Forestali: l’Unità Cinofila Asia contro la piaga dei bocconi avvelenati. Bocconi di carne sospetti nei parchi pubblici. Allarme in tre Comuni, si faranno le analisiBocconi di carne sospetti, che potrebbero essere avvelenati, sparsi per colpire cani e gatti nei parchi pubblici della ... ilrestodelcarlino.it Possibili bocconi avvelenati lungo il Canale Cavour, allarme tra i cittadini di ChivassoAlcune ossa ricoperte da una sostanza blu, sospettate di essere bocconi avvelenati, sono state trovate lungo il Canale Cavour, all’altezza del distributore GPL. La segnalazione arriva da un cittadino ... giornalelavoce.it Abbiamo accolto al Teatro San Carlo una delegazione internazionale di studenti del Master in Arts Management and Administration (MAMA) di SDA Bocconi, in visita a Napoli per un modulo dedicato al Social Impact e al valore pubblico delle istituzioni cultu facebook