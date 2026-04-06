e adamo ed eva lasciarono gli inferi

Durante le celebrazioni pasquali, si è parlato di un evento simbolico che vede Adamo ed Eva uscire dagli inferi e tornare in paradiso. La notizia è stata diffusa come un “miracolo” legato alla festività, rappresentando un ritorno al paradiso per i primi esseri umani secondo la narrazione religiosa. La narrazione si concentra su questo ritorno come un momento di liberazione per i due personaggi.

AGI - Miracolo di Pasqua: Adamo ed Eva hanno lasciato gli inferi e sono tornati in paradiso. Per i due birbanti per eccellenza del genere umano il tormento è finito. Secondo il catechismo della Chiesa cattolica, la loro pena è terminata il giorno successivo alla crocifissione di Cristo, precedente a quello della sua risurrezione (domenica): il sabato santo. Ora gli archeo-genitori sono liberi. Il Cielo ha spezzato le catene che li legavano al loro peccato originale: “Da noi contratto e non commesso – spiega la dottrina riassunta nel Compendio del 2005 dell’allora presidente della Commissione speciale, il cardinale Joseph Ratzinger - trasmesso non per imitazione, ma per propagazione”. 🔗 Leggi su Agi.it

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Eva Marisaldi ed Enrico Serotti: il suono diventa protagonistaNel silenzio delle sale di Palazzo Sanguinetti, il suono sembra tornare materia e prendere forma.

ADAMO ED EVA - Cartone Animato Biblico per Bambini

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