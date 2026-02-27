Atterraggi e derby in Formula 1 Gli incidenti lasciarono il segno

Gli atterraggi e i derby in Formula 1 sono spesso al centro dell'attenzione, ma l’aerautodromo di Modena ha visto molto altro nel corso degli anni. Non si trattava solo di competizioni motoristiche, ma anche di incontri tra personaggi di spicco, con aerei privati che si fermavano lungo il rettilineo diagonale per incontri di lavoro o di piacere.

Non solo motociclette nell’epica storia dell’Aerautodromo di Modena. C’erano gli aerei dei capitani di industria e dei vip che atterravano lungo il rettilineo diagonale per incontrare i vertici delle case automobilistiche modenesi. Da qui il nome di Aerautodromo.E poi, ovviamente, le auto: protagoniste di numerosi Gran premi di Modena, dove trionfavano i più grandi assi del volante dell’epoca: Ascari, Fangio, Moss, Villoresi, Behra. Quelle gare non rientravano nel calendario del Mondiale di F1, ma rappresentavano degli appuntamenti agonistici particolarmente rilevanti, specie per poter assistere a dei veri e propri derby tutti modenesi tra Ferrari, Maserati e Stanguellini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

