Eva Marisaldi ed Enrico Serotti | il suono diventa protagonista

Eva Marisaldi ed Enrico Serotti esplorano il suono come elemento tangibile, attraverso strumenti storici e trattati antichi. Nei ambienti di Palazzo Sanguinetti, il loro lavoro trasforma il silenzio in materia, offrendo una riflessione approfondita sulla percezione sonora. Un percorso che invita a riscoprire il valore e la dimensione del suono nel contesto artistico e culturale.

Nel silenzio delle sale di Palazzo Sanguinetti, il suono sembra tornare materia e prendere forma. Nell'incontro con strumenti storici e trattati antichi, il lavoro di Eva Marisaldi ed Enrico Serotti trova un terreno capace di amplificarne l'attenzione. È in questa atmosfera che il Museo della musica ospita 'Eva Marisaldi – Enrico Serotti. Per vari motivi – Parte II', a cura di Pier Paolo Pancotto, che inaugura oggi alle 18,30 in Strada Maggiore 34. La mostra, promossa dalla Galleria de' Foscherari, presenta nove opere sonore e tre lavori "muti" che affrontano il suono come strumento di racconto.

