Dumfries celebra le 200 presenze con l’Inter | Sono molto orgoglioso Siamo un gruppo che è pronto ad andare in guerra A fine stagione…

Dumfries ha raggiunto le 200 presenze con la maglia dell’Inter e ha commentato il traguardo durante un'intervista a Radio Serie A. Il calciatore ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando il senso di appartenenza alla squadra. Ha anche parlato della compattezza del gruppo e della determinazione a proseguire nel campionato. La sua esperienza con il club si è consolidata nel corso degli anni, mantenendo un ruolo importante nella rosa.

di Francesco Aliperta Dumfries, intervistato ai microfoni di Radio Serie A, ha parlato così dopo aver raggiunto le 200 presenze con la maglia dell’Inter. La serata magica di San Siro, culminata con il travolgente 5-2 sulla Roma di Gasperini, ha regalato a Denzel Dumfries un motivo in più per sorridere. Il treno olandese ha infatti tagliato il prestigioso traguardo delle 200 presenze con la maglia dell’ Inter, celebrando l’evento con una prestazione di spessore che ha contribuito a blindare il primato nerazzurro a quota 72 punti. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Serie A. Sulle 200 presenze con l’Inter: «Sono molto orgoglioso di aver giocato 200 partite con l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries celebra le 200 presenze con l’Inter: «Sono molto orgoglioso. Siamo un gruppo che è pronto ad andare in guerra. A fine stagione…» Vojvoda a DAZN: «Siamo stati molto bravi, siamo un gruppo umile e si vede. Champions? È bello vedersi lì e competere con queste grandi squadre»Palestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima. Guduric: "Alla fine è la vittoria che conta, sono orgoglioso della squadraUna vittoria significativa, frutto di un impegno collettivo e di una gestione tattica accurata, che permette di superare l’ASVEL Villeurbanne in...