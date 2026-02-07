Guduric | Alla fine è la vittoria che conta sono orgoglioso della squadra

Guduric sorride soddisfatto, dopo aver portato a casa una vittoria importante contro l’ASVEL Villeurbanne in Eurolega. “Alla fine è la vittoria che conta”, dice, mostrando orgoglio per il lavoro di squadra e la strategia messa in campo. La partita ha avuto un ritmo serrato, ma i giocatori hanno mantenuto la concentrazione e hanno portato a casa il risultato, consolidando le loro chance in questa competizione.

