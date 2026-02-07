Guduric | Alla fine è la vittoria che conta sono orgoglioso della squadra
Guduric sorride soddisfatto, dopo aver portato a casa una vittoria importante contro l’ASVEL Villeurbanne in Eurolega. “Alla fine è la vittoria che conta”, dice, mostrando orgoglio per il lavoro di squadra e la strategia messa in campo. La partita ha avuto un ritmo serrato, ma i giocatori hanno mantenuto la concentrazione e hanno portato a casa il risultato, consolidando le loro chance in questa competizione.
Una vittoria significativa, frutto di un impegno collettivo e di una gestione tattica accurata, che permette di superare l'ASVEL Villeurbanne in Eurolega e di mantenere vive le speranze di accesso ai playoff. La prestazione di squadra ha evidenziato crescita continua, con contributi coerenti da parte di diversi elementi e una risposta pronta alle richieste della gara. La squadra ha affrontato l'inizio con un ritmo controllato, rispondendo alle accelerazioni dell'avversario con una difesa più incisiva e una gestione offensiva orientata a trovare soluzioni rapide. Nel corso dei quaranta minuti, l'Olimpia ha mostrato una progressiva imboccatura di ritmo e coesione, soprattutto nei momenti decisivi, quando la concentrazione si è tradotta in precisione e scelta delle conclusioni.
OLIMPIA: IL POST-PARTITA «Una vittoria enorme per restare in corsa per i playoff. Siamo sulla strada giusta», dice Guduric. Mentre Brooks: «Che sia una vittoria sporca, brutta o cattiva non importa: una vittoria è una vittoria, soprattutto in trasferta». facebook
Non solo Leandro Bolmaro, problema alla schiena per Marko Guduric nel finale del match con il Partizan x.com
