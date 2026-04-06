Due lontre orfane tornano in natura dopo oltre un anno di riabilitazione in un centro di recupero
Due lontre orfane, cresciute nello stesso centro di recupero, sono state liberate in natura dopo un periodo di oltre un anno di riabilitazione. Le due lontre, che hanno trascorso il tempo nel centro insieme ad altri cuccioli, sono state rilasciate in un’area naturale nel Regno Unito. Le operazioni di recupero e rilascio sono state condotte da una squadra di esperti specializzati in fauna selvatica.
Due lontre orfane, cresciute insieme in un centro di recupero in Regno Unito, sono state liberate in natura dopo oltre un anno di riabilitazione insieme ad altri cuccioli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Un anno del centro di riabilitazione dell'Istituto Gresner: oltre 6.000 accessi e una nuova palestraUn anno di attività e numeri in forte crescita per il centro di riabilitazione dell'istituto Fortunata Gresner, che nel 2025 ha registrato 6.
Shia LaBouf torna in riabilitazione dopo l'arresto a New Orleans e dopo aver detto di aver ritrovato la sobrietà poco meno di un anno faL'arresto ha avuto una durata breve, poiché l'attore ha accettato di sottoporsi a un processo di riabilitazione, oltre a test antidroga settimanali e...