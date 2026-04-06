Due lontre orfane tornano in natura dopo oltre un anno di riabilitazione in un centro di recupero

Due lontre orfane, cresciute nello stesso centro di recupero, sono state liberate in natura dopo un periodo di oltre un anno di riabilitazione. Le due lontre, che hanno trascorso il tempo nel centro insieme ad altri cuccioli, sono state rilasciate in un’area naturale nel Regno Unito. Le operazioni di recupero e rilascio sono state condotte da una squadra di esperti specializzati in fauna selvatica.