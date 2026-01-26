Farmacisti insieme ad ANT per la prevenzione del Melanoma | a Marano due giorni di screening gratuiti per i cittadini

Farmacisti e ANT collaborano a Marano per offrire due giorni di screening gratuiti dedicati alla prevenzione del melanoma e dei tumori della cute. La diagnosi precoce è fondamentale per migliorare le possibilità di cura, considerando l’alta incidenza di queste neoplasie nel nostro paese. L’iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di controlli regolari e a favorire un’attenzione maggiore alla salute della pelle.

La prevenzione del melanoma e dei tumori della cute è importantissima. Secondo i dati, infatti, l’incidenza di questo tipo di neoplasie è molto alta: in Italia, per il melanoma varia dai 12 ai 20 casi l’anno per 100mila abitanti. La sua incidenza – aumentata del 17% negli ultimi 10 anni - è più frequente negli uomini, anche se colpisce sempre più anche i giovani adulti, tanto da caratterizzarsi come il terzo tumore più comune sotto i 50 anni d’età. Per questo motivo, mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio, per tutta la giornata (dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00), a Marano sul Panaro, presso il parcheggio della Farmacia Bergamini, in via Vignolese n°280, sarà presente l’Ambulatorio Mobile – Bus della Prevenzione di ANT – Assistenza Nazionale Tumori, per effettuare gratuitamente visite dermatologiche con dermatoscopia.🔗 Leggi su Modenatoday.it

