Due autisti Sita Sud aggrediti in Costiera | la denuncia dei sindacati

Nel pomeriggio di oggi, nella zona di Conca dei Marini, due autisti della società di trasporto pubblico Sita Sud sono stati minacciati e aggrediti da un automobilista. La notizia è stata diffusa dai sindacati, che hanno denunciato l’accaduto. L’incidente si è verificato mentre i conducenti erano in servizio sulla linea di trasporto locale. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’aggressione o sulle condizioni dei due autisti.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi. Filt Cgil e Fit Cisl chiedono interventi da parte delle istituzioni preposte Nel pomeriggio di oggi, all'altezza di Conca dei Marini, due conducenti della società di trasporto pubblico Sita Sud sono stati minacciati e aggrediti fisicamente da un automobilista. L'episodio è stato reso noto dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil e Fit Cisl. I rappresentanti Gerardo Arpino e Diego Corace, nell'esprimere solidarietà ai due conducenti coinvolti, hanno sottolineato come le aggressioni e le intimidazioni ai danni del personale viaggiante stiano registrando un incremento. Secondo... 🔗 Leggi su Salernotoday.it Vigili urbani aggrediti a Misterbianco, la solidarietà del primo cittadino e dei sindacati“In relazione al grave episodio verificatosi nei giorni scorsi a Misterbianco, durante il quale due agenti della polizia municipale sono stati... Indennità di pronto soccorso, la denuncia dei sindacati: "La politica dei tatticismi sta bloccando risorse"La protesta di Cisl, Fials, Nursind e Nursing Up: "Non si vedono ancora misure reali a sostegno di chi lavora nella sanità" Le sigle sindacali... Capolinea Sita sud Avellino, sindacato contro azienda e istituzioni. Nessuno ci ascoltaLe 00.SS. Uil trasporti e Faisa Cisal denunciano, con estrema fermezza, l’insostenibile stato di abbandono in cui versa il capolinea della Sita Sud ad Avellino. Non si tratta di episodi isolati, ma di ... irpiniaoggi.it Salerno, autista della Sita Sud colpito e ferito da un passeggeroAutista della Sita Sud colpito e ferito da un passeggero a Salerno. A denunciare l'episodio è l'Ugl Autoferrotranvieri Salerno, che lancia l’allarme sicurezza per il personale viaggiante del trasporto ... ilmattino.it