Vigili urbani aggrediti a Misterbianco la solidarietà del primo cittadino e dei sindacati

Due vigili urbani sono stati aggrediti a Misterbianco mentre controllavano il traffico nel centro del paese, un episodio che ha suscitato reazioni immediate. Il sindaco e i rappresentanti dei sindacati hanno condannato l’attacco e hanno espresso solidarietà agli agenti colpiti, che si trovavano in servizio per garantire la sicurezza dei cittadini. L’aggressione, avvenuta davanti a un supermercato, ha provocato grande preoccupazione tra gli abitanti e gli operatori delle forze dell’ordine.

"In relazione al grave episodio verificatosi nei giorni scorsi a Misterbianco, durante il quale due agenti della polizia municipale sono stati accerchiati e aggrediti mentre svolgevano il proprio servizio, esprimo, a nome dell'Amministrazione comunale e di tutta la città, vicinanza e sostegno ai nostri operatori coinvolti. Si tratta di un fatto che non rappresenta in alcun modo il senso civico e i valori della nostra comunità. Misterbianco è una città che riconosce e sostiene il lavoro quotidiano di chi è impegnato nella tutela della sicurezza e del rispetto delle regole". Lo afferma il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, a proposito dell'episodio oggi reso noto dal sindacato Opl.