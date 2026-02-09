Questa notte, la guerra torna a colpire duramente l’Ucraina. Droni russi hanno attaccato le zone residenziali di Kharkiv e Odessa, causando morti e distruzione. Una mamma e il suo bambino hanno perso la vita nell’attacco a Kharkiv, mentre a Odessa sono stati registrati danni e incendi in diverse case. La popolazione si sveglia ancora una volta sotto il fragore delle esplosioni.

Attacchi notturni su aree residenziali in Ucraina. Distrutta un’abitazione nella regione di Kharkiv, danni e incendi anche nella città di Odessa Ancora una notte di bombardamenti in Ucraina. I nuovi attacchi russi hanno provocato almeno tre vittime tra Kharkiv e Odessa. Il bilancio più grave si sarebbe registrato nella regione di Kharkiv, dove un drone ha colpito la città di Bohodukhiv, centrando un’abitazione in una zona residenziale priva di strutture militari. Secondo il Servizio statale di emergenza ucraino, il drone avrebbe distrutto completamente la casa, seppellendo sotto le macerie le persone presenti all’interno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ucraina, droni russi colpiscono Kharkiv e Odessa: morti una mamma e il suo bambino

Nella notte, la regione di Odessa e Volyn in Ucraina è stata interessata da attacchi con droni, che hanno colpito infrastrutture civili.

Un treno passeggeri è stato colpito da droni russi nei pressi di Kharkiv, vicino a Kiev.

