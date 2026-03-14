Controlli in provincia di Palermo | 7 persone denunciate per droga e guida in stato di ebbrezza

I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno effettuato controlli in diversi comuni della provincia, tra cui Bagheria, Carini, Cinisi, Terrasini e Torretta. Durante le operazioni, sono state identificate sette persone denunciate per possesso di droga e guida in stato di ebbrezza. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per prevenire reati legati all’uso di sostanze stupefacenti.

Carabinieri in azione a Bagheria, Carini, Cinisi, Torretta e Terrasini. Deferito anche un minorenne trovato in possesso di 5 dosi di hashish A Bagheria, i militari della locale Compagnia hanno denunciato quattro persone. Nello specifico, un 24enne e un 28enne fermati a bordo di un'auto allo svincolo autostradale, mostrando un atteggiamento sospetto ed evasivo hanno indotto i carabinieri a procedere con perquisizioni personali e veicolari, che hanno permesso di rinvenire un panetto e 4 dosi di hashish per un totale di 70 grammi circa e una dose di cocaina. Nella stessa attività di controllo, altri due, rispettivamente di 25 e 35 anni, sono stati denunciati poiché sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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