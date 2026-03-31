Un ex cestista, noto per le sue origini da Santa Clara, si trovava alle Hawaii quando ha assistito a un salvataggio. Durante quell'intervento, ha avuto un momento difficile a causa di un volo che si è rivelato problematico. La sua carriera precedente comprendeva un percorso promettente verso la NBA, dopo aver lasciato Santa Clara.

Dici Santa Clara e pensi a Steve Nash, senza ombra di dubbio il più forte giocatore di basket mai uscito dal college della Nord California. Ma prima del play canadese c'è stato un altro ragazzo di belle speranze che aveva catturato l'attenzione del mondo dei canestri e soprattutto di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. Si chiamava Nick Vanos. Suo padre, Peter Vanos arrivò negli Stati Uniti dall'Olanda nel 1957 con in tasca 30 dollari e un pezzo di formaggio. Erano i suoi unici averi. Ma era determinato nel voler costruire una vita per la sua famiglia, e nei primi anni della sua attività di vivaista guidava da San Mateo (California), dove abitava, a Half Moon Bay, nelle ricche ville sul mare, alle tre del mattino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Un cuore grande come il suo corpo": Vanos, il salvataggio alle Hawaii e quel volo maledetto

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