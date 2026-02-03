Niscemi auto in bilico precipita nel burrone | era il simbolo della frana

Questa mattina presto, un’auto si è schiantata nel burrone a Niscemi. La vettura era rimasta in bilico sulla frana e, all’improvviso, è precipitata nel vuoto. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha fatto emergere ancora una volta il rischio legato alle frane nella zona.

(Adnkronos) – E' precipitata nel vuoto, all'alba di oggi, l'auto simbolo in bilico sulla frana di Niscemi. L'auto, come si vede del drone di Local team, è caduta nel vuoto e ora è sul precipizio.

Una macchina si è schiantata nelle ultime ore a Niscemi, dopo giorni di tensione.

Una palazzina di tre piani è crollata nel quartiere Sante Croci a Niscemi.

