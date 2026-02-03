Niscemi auto in bilico precipita nel burrone | era il simbolo della frana

Questa mattina presto, un’auto si è schiantata nel burrone a Niscemi. La vettura era rimasta in bilico sulla frana e, all’improvviso, è precipitata nel vuoto. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha fatto emergere ancora una volta il rischio legato alle frane nella zona.

(Adnkronos) – E' precipitata nel vuoto, all'alba di oggi, l'auto simbolo in bilico sulla frana di Niscemi. L'auto, come si vede del drone di Local team, è caduta nel vuoto e ora è sul precipizio.

Approfondimenti su Niscemi Auto

Frana a Niscemi, precipita l’auto-simbolo sospesa per giorni sull’orlo del precipizio: il video dal drone

Una macchina si è schiantata nelle ultime ore a Niscemi, dopo giorni di tensione.

Frana a Niscemi, crolla nel precipizio una palazzina di tre piani: era in bilico da giorni

Una palazzina di tre piani è crollata nel quartiere Sante Croci a Niscemi.

Ultime notizie su Niscemi Auto

Argomenti discussi: Niscemi, il proprietario dell'auto in bilico: Per sospendere l'assicurazione servono i documenti: come faccio a recuperarli?; Niscemi, in volo sulla frana. L'auto in bilico sul baratro e il Belvedere salvo per miracolo: Qui è peggio del Vajont; Frana di Niscemi, il paradosso: vuole sospendere la polizza, l’assicurazione chiede i documenti, ma la…; Frana a Niscemi, case e auto in bilico sul bordo dell'abisso. VIDEO.

niscemi auto in bilicoNiscemi, l'auto in bilico è precipitata nel burrone: era il simbolo della franaE' precipitata nel baratro sottostante l'auto simbolo della frana di Niscemi, fotografata e ripresa più volte mentre era in bilico. msn.com

niscemi auto in bilicoNiscemi, il proprietario dell'auto in bilico: «Per sospendere l'assicurazione servono i documenti: come faccio a recuperarli?»Frana di Niscemi, una delle immagini simbolo è l'auto (una vecchia Ford Fiesta) che sbuca col muso dal garage su un costone completamente venuto giù. Ma chi è ... leggo.it

