Una macchina è precipitata in un burrone questa mattina a Limatola. Un uomo di 38 anni ha perso la vita nell’incidente, mentre un suo amico è rimasto gravemente ferito. L’incidente si è verificato intorno alle 7 lungo la Strada Statale 213, tra Limatola e Castel Morrone. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per il 38enne non c’è stato nulla da fare. La dinamica è ancora da chiarire, ma la comunità si risveglia sotto shock.

Un risveglio tragico per la comunità di Limatola e per l’intero comprensorio sannita e casertano. Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di domenica mattina, intorno alle 7, lungo la Strada Statale 213, nel tratto che collega Limatola a Castel Morrone, nel casertano. Una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento, è improvvisamente uscita di strada, sfondando un muretto in cemento e precipitando in un burrone profondo circa 25 metri. A bordo dell’auto viaggiavano due amici di lunga data: Paolo Iannucci, 37 anni, originario di Caserta e residente a Dugenta, e Mario Marotta, 38 anni, nato a Maddaloni e residente a Caiazzo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Auto precipita in un burrone a Limatola: muore un 38enne, grave l’amico

Approfondimenti su Limatola Incidente

Questa mattina, lungo la strada provinciale 213 tra Limatola e Castel Morrone, un’auto è scivolata giù in un burrone di circa 20 metri.

Un tragico incidente si è verificato ieri in Slovenia, quando un’auto guidata da un 23enne è precipitata per 20 metri in un burrone, causando la morte del giovane.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

News - Limatola. Auto giu in un burrone di 20 metri. Una tragedia che ci riguarda tutti 1/2/2026

Ultime notizie su Limatola Incidente

Argomenti discussi: Auto precipita nei campi, un volo di 15 metri giù dall'argine: l'intervento dei soccorsi; Incidente Limatola, auto precipita in un dirupo: morti Paolo Iannucci e Mario Marotta dopo un volo di 20 metri; Auto precipita in un burrone di 20 metri: un morto e un ferito grave; Limatola, auto precipita in un burrone profondo 20 metri: morto un 38enne e un ferito in condizioni critiche.

Limatola, auto precipita in un burrone profondo 20 metri: morto un 38enne e un ferito in condizioni criticheUn morto e un ferito grave. È questo il tragico risveglio che ha subito Limatola dove questa mattina, intorno alle 7.00, un’auto che percorreva la SS 213 - tra il centro sannita ... ilmattino.it

Auto precipita nel burrone a Limatola, muoiono Paolo Iannucci e Mario MarottaTragedia all’alba di ieri lungo la strada provinciale 213, nel territorio del comune di Limatola, in provincia di ... internapoli.it

#Benevento- Auto precipita in un burrone di 20 metri: un morto e un ferito grave. #Cronaca #Burrone #Auto #Incidente #VigilidelFuoco #Morto #NanoTV facebook

Limatola, auto precipita in un burrone profondo 20 metri: morto un 38enne, c'è anche un ferito grave x.com