Dramma a Pasqua | 47enne salva per un soffio dopo colpo di testa

Durante il pomeriggio di Pasqua, un uomo di 47 anni ha tentato di togliersi la vita a Borgo Mantovano. Il gesto, motivato da un dolore sentimentale intenso, è stato fermato grazie alla prontezza dei soccorsi. I sanitari sono intervenuti in fretta e sono riusciti a salvarlo, evitando conseguenze peggiori. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla necessità di interventi tempestivi in situazioni di crisi.

Un uomo di 47 anni ha tentato il suicidio a Borgo Mantovano durante il pomeriggio di Pasqua. Il gesto, scatenato da un forte dolore sentimentale, è stato interrotto dall’intervento rapido dei soccorsi. L’episodio si è consumato nel giorno della festività pasquale. L’uomo ha inflitto a se stesso delle lacerazioni ai polsi, rendendo necessario un intervento medico immediato per fermare l’emorragia. La tempestività dell’allarme ha permesso al personale del 118 di arrivare sul luogo in pochissimi minuti. Dopo aver effettuato le prime manovre di primo soccorso per tamponare le ferite, i sanitari hanno disposto il trasferimento urgente del paziente verso l’ospedale civile di Mantova. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dramma a Pasqua: 47enne salva per un soffio dopo colpo di testa Perugia, colpo in banca da 9mila euro con la pistola giocattolo: 47enne arrestato dopo la fugaEseguito un arresto a Perugia, dove un uomo di 47 anni è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per rapina aggravata in una... Emanuela Ricci ai "mercoledì coi grilli per la testa" con "Soffio di libertà"I mercoledì coi grilli per la testa colgono l'occasione offerta dal romanzo "Soffio di libertà" di Emanuela Ricci per esprimere «la ferma condanna...