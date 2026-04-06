Doppio Monte-Carlo | Berrettini e Vavassori vincono all’esordio agli ottavi sfidano Heliovaara-Patten

Al torneo di Monte-Carlo, Matteo Berrettini e Giovanni Vavassori hanno vinto all’esordio, battendo l’avversario in tre set. Gli azzurri hanno superato i loro avversari con il punteggio di 6-4, 4-6 e 10-4, qualificandosi per gli ottavi di finale, dove affronteranno la coppia composta da Heliovaara e Patten. Nel frattempo, anche Jannik Sinner e la coppia Cobolli-Darderi sono in gara, con quest’ultima attesa a giocare domani.

Gli azzurri battono De Minaur e Norrie 6-4, 4-6, 10-4 e passano il turno. Nel tabellone anche Sinner con Bergs, già vincitore ieri, e la coppia Cobolli-Darderi in campo domani. L’Italia del doppio brilla a Monte-Carlo. Matteo Berrettini e Andrea Vavassori hanno superato il primo turno del torneo di doppio del Masters 1000 del Principato battendo l’australiano Alex De Minaur e il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-4, 4-6, 10-4 in due set più il super tie-break. Una vittoria convincente che proietta la coppia azzurra agli ottavi di finale. Monte-Carlo si conferma un appuntamento molto partecipato per gli italiani nel doppio. Jannik Sinner, in coppia con il belga Zizou Bergs, aveva già vinto ieri al primo turno e attende ora di conoscere il prossimo avversario. 🔗 Leggi su Sportface.it

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LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: iniziata la finale di doppio maschile!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Robusto passante di rovescio di Bolelli! 15-0 Prima vincente.

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Berrettini e Vavassori volano agli ottavi nel doppio di MontecarloUtilizziamo i cookie e tecnologie simili di tracciamento per fornirti un servizio personalizzato rispetto alle tue esigenze di navigazione e per analizzare il nostro traffico. Raccogliamo e condividia ... it.blastingnews.com

Berrettini-Vavassori avanti nel doppio a Montecarlo, battuti de Minaur e NorrieMatteo Berrettini e Andrea Vavassori, coppia azzurra nel torneo di doppio a Montecarlo, hanno vinto all'esordio contro l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie, imponendosi in due s ... ansa.it

Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, coppia azzurra nel torneo di doppio a Montecarlo, hanno vinto all'esordio contro l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie, imponendosi in due set col punteggio di 6-4, 4-6, 10-4. Agli ottavi di finale, i d facebook

Il numero due del mondo vince la gara di doppio insieme a Bergs nel torneo di Monte Carlo e si prepara all'esordio nel singolare x.com