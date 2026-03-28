LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten ATP Miami 2026 in DIRETTA | iniziata la finale di doppio maschile!

È iniziata la finale di doppio maschile all'ATP di Miami 2026 tra le coppie BolelliVavassori e HeliovaaraPatten. La partita si sta svolgendo in diretta e al momento il punteggio è di 15-15, con Bolelli che ha colpito un passante di rovescio vincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Robusto passante di rovescio di Bolelli! 15-0 Prima vincente. Henry Patten al servizio! 17:34 Palleggio di riscaldamento cominciato: 4? e si parte! 17:31 Giocatori in campo! 17:25 Ssfida al duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Un match che si è già riproposto per ben sei volte negli ultimi due anni e che purtroppo non è mai andato troppo bene per gli azzurri. 17:20 Con la vittoria Bolelli e Vavassori salgono al 3° posto nella race dietro ad i rivali odierni e alla coppia USA-inglese formata da HarrisonSkupski. 17:14 Dopo il titolo di Rotterdam a febbraio, gli italiani hanno l’occasione di conquistare anche il loro primo Masters 1000 della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: iniziata la finale di doppio maschile! Articoli correlati LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: tra poco la finale di doppio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale del Masters 1000 di MIAMI (USA) per quanto riguarda... LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:31 Giocatori in campo! 17:25 Ssfida al duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico... Tutti gli aggiornamenti su LIVE Bolelli Vavassori Heliovaara... Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo!; Atp Miami, Bolelli/Vavassori in finale nel doppio: battuti Arends/Smith; Diretta Heliovaara - Patten - Bolelli - Vavassori (Miami Open presented by Itau); LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 6-3 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri dominano e conquistano la finale!. LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: iniziata la finale di doppio maschile!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:25 Ssfida al duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Un match che si è ... oasport.it Bolelli e Vavassori diretta finale doppio Miami: segui la sfida contro Heliovaara e Patten, tennis oggi LIVEGli azzurri sfidano il finlandese e il britannico all'ultimo atto del Masters 1000 statunitense: in palio c'è la conquista del titolo nel secondo appuntamento del 'Sunshine Double'. Tutti gli aggiorna ... corrieredellosport.it Il ‘weekend azzurro’ di Miami comincia con Bolelli e Vavassori che se la vedranno con la coppia Heliovaara/Patten, forza ragazzi! - facebook.com facebook ATP Masters 1000 #MiamiOpen FINALE doppio maschile Simone #Bolelli e Andrea #Vavassori 🆚 Harri Heliovaara e Henry Patten ⌚️ alle 17:30 in esclusiva assoluta su @SkySport e in streaming su @NOWTV_It x.com