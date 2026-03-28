LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten ATP Miami 2026 in DIRETTA | tra poco la finale di doppio!

Alle ore 14, la finale di doppio maschile al Masters 1000 di Miami vede scendere in campo le coppie composte da Bolelli e Vavassori contro Heliovaara e Patten. La partita si svolge sul campo principale del torneo, con aggiornamenti disponibili in tempo reale sulla nostra piattaforma. La finale rappresenta l’ultimo atto della competizione in questa categoria e si disputa in una cornice di grande attenzione da parte del pubblico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale del Masters 1000 di MIAMI (USA) per quanto riguarda il doppio maschile tra BolelliVavassori ed HeliovaaraPatten. La coppia azzurra va a caccia del secondo titolo stagionale. Dopo il trofeo vinto a Rotterdam, dunque Simone Bolelli ed Andrea Vavassori hanno l’occasione di conquistare anche il loro primo Masters 1000 dell’anno. La coppia azzurra si è spinta in finale a Miami, battendo in due set la coppia formata dall’olandese Sander Arends e dall’australiano John-Patrick Smith per 6-3 6-4 in un’ora e ventidue minuti di gioco dando l’impressione di dominare da un capo all’altro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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DIRETTA LIVE - Simone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia del prestigioso titolo Masters 1000 di Miami, Heliovaara e Patten hanno però vinto cinque delle sei sfide giocate contro gli azzurri. - facebook.com facebook

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