Infortunati Juve doppio stop contro il Genoa | si fermano Perin e Vlahovic il serbo non entra nemmeno in campo!

Durante la partita contro il Genoa, la Juventus ha dovuto fare a meno di Perin e Vlahovic, entrambi costretti a uscire dal campo per problemi fisici. Perin si è fermato a causa di un infortunio, mentre Vlahovic, che non è nemmeno entrato in campo, ha accusato un problema che ne ha impedito la partecipazione alla gara. Le condizioni di entrambi i giocatori sono ancora da valutare.

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