Juve ancora problemi | Yildiz non si è allenato per un dolore al polpaccio

Yildiz non si è allenato a causa di un dolore al polpaccio, causato da una contusione durante la partita contro il Como. L’attaccante si è fermato precauzionalmente, mentre l’allenatore Spalletti ha preferito preservarlo per evitare peggioramenti. La squadra affronta così nuove sfide in vista delle prossime gare, con l’incertezza sulla disponibilità del giocatore. La rosa si prepara a eventuali cambiamenti nella formazione.

Allarme infortunio per Kenan Yildiz: il cambio del calciatore turco a Juve-Como è stato a scopo preventivo, a seguito di una contusione al polpaccio sinistro per il quale sarà valutato nei prossimi giorni. Spalletti ha preferito tutelare il calciatore in vista del match di ritorno con il Galatasaray, che mette in palio l’accesso agli ottavi di Champions e quindi un pezzo della stagione bianconera. Il 10 non si è allenato ma non ha fatto neanche esami specifici: la speranza che è possa mettersi a disposizione per la gara di mercoledì. All’indomani della sconfitta con il Como, l’ambiente alla Continassa era abbastanza sotto pressione, ma bisognerà buttar via le scorie negative prima della prossima partita che sarà decisiva ai fini del percorso europeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Yildiz preoccupa la Juventus: problemi al polpaccio e presenza a rischio con il Galatasaray, le ultimissimeYildiz ha subito un infortunio al polpaccio durante l’allenamento e rischia di saltare la partita contro il Galatasaray.

Yildiz si ferma al polpaccio e non segna da settimane, creando apprensione tra i tifosi della Juventus.

