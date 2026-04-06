Un ragazzo di 14 anni è finito sotto i riflettori dopo aver sottratto un foglio con appunti a un calciatore durante una partita. Secondo quanto riferito, il giovane avrebbe preso un asciugamano senza notare la presenza del foglio. La vicenda ha suscitato entusiasmo nel paese di origine, tanto da spingere alcuni a proporlo come possibile partecipante ai prossimi Mondiali. La storia si distingue per il forte riscontro nel contesto nazionale, senza coinvolgere figure note del calcio.

È un giovane, è bosniaco ed è un eroe nazionale dopo Bosnia – Italia. No, non parliamo di Alajbegovic e nemmeno di Bajraktarevic. Il suo nome è Afan Cizmic, ha 14 anni ed è il raccattapalle che a Zenica – durante Bosnia-Italia, partita che ha estromesso gli Azzurri dai Mondiali – ha rubato il foglietto con gli appunti sui rigoristi a Gianluigi Donnarumma, scatenando poi una discussione tra il portiere azzurro e Vasilj. “Quando ho preso questo foglio, Donnarumma si è buttato a sinistra tutte e cinque le volte. Ha tentato la fortuna — il racconto del 14enne a Face Tv, che nelle giovanili dell’Nk Celik ha segnato ben 18 gol in 12 gare —. Quando sono tornato a casa, ho mostrato gli appunti a mio padre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il 14enne che ha rubato il foglio con gli appunti a Donnarumma: “Ha preso l’asciugamano e non l’ha visto”. In Bosnia è un eroe: “Portiamolo ai Mondiali”

Il raccattapalle che rubò il foglio dei rigori a Donnarumma in Bosnia è un eroe: “Portiamolo ai Mondiali”Afan Cizmic, 14 anni, è il raccattapalle che durante Bosnia-Italia ha sottratto a Donnarumma il foglio sui rigoristi.

Rigori Playoff, il foglio coi suggerimenti "rubato" a Donnarumma dal portiere della BosniaL’Italia entra suo malgrado nella storia del calcio, centrando per la terza volta consecutiva il poco prestigioso traguardo di mancare la...

Temi più discussi: Il raccattapalle che ha rubato il foglio dei rigori a Donnarumma eroe nazionale in Bosnia: Portiamolo ai Mondiali; Il raccattapalle che rubò il foglio dei rigori a Donnarumma in Bosnia è un eroe: Portiamolo ai Mondiali; Donnaruma rincorre la prima volta. È il fuoriclasse che tutti ci invidiano; 'Furto' a Donnarumma: ecco perché Gigio non ha parato nemmeno un rigore in Bosnia-Italia.

Il raccattapalle che ha rubato il foglio dei rigori a Donnarumma «eroe nazionale» in Bosnia: «Portiamolo ai Mondiali»Afan Cizmic, 14 anni, raccattapalle e attaccante dell'Nk Celik, è diventato un eroe nazionale: durante la finale dei playoff Bosnia-Italia ha rubato il foglio sui rigoristi a Donnarumma, e ora si pens ... msn.com

Il raccattapalle che rubò il foglio dei rigori a Donnarumma in Bosnia è un eroe: Portiamolo ai MondialiAfan Cizmic, 14 anni, è il raccattapalle che durante Bosnia-Italia ha sottratto a Donnarumma il foglio sui rigoristi ... fanpage.it

Il raccattapalle che ha rubato il foglio dei rigori a Donnarumma «eroe nazionale» in Bosnia: «Portiamolo ai Mondiali» x.com

Afan Cizmic, 14 anni, è il raccattapalle che durante Bosnia-Italia ha sottratto a Donnarumma il foglio sui rigoristi. In Bosnia ora lo celebrano come un eroe. facebook