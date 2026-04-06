Donetsk 41 minatori intrappolati a Belorechenskaya dopo un attacco ucraino

A Belorechenskaya, nel Lugansk, almeno 41 minatori sono rimasti intrappolati nella miniera dopo un attacco delle forze armate ucraine. L’incidente si è verificato nel contesto di un conflitto in corso nella regione del Donetsk, una delle zone contese. L’attacco ha causato la chiusura delle operazioni minerarie e ha coinvolto un numero considerevole di lavoratori. La situazione è al momento sotto monitoraggio delle autorità locali.

Sono almeno 41 i minatori rimasti intrappolati nella miniera Belorechenskaya, nel Lugansk, una delle regioni contese del Donetsk, in seguito a un attacco delle forze armate ucraine. Lo scrive Interfax citando le autorità filorusse. «Durante la notte le forze armate ucraine hanno colpito il territorio della miniera, danneggiando la sottostazione elettrica. Un’interruzione di corrente di emergenza ha sorpreso 41 lavoratori della miniera, che ora si trovano sottoterra», ha riferito Leonid Pasechnik, leader dell’autoproclamare repubblica secessionista annessa da Mosca. L’attacco con i droni. L’esercito russo ha dichiarato ch e le unità di difesa... 🔗 Leggi su Open.online Ucraina news oggi, Mosca: 41 minatori intrappolati nel Lugansk dopo attacco di Kiev. A Odessa tre morti, anche un bambinoAllarme nella regione contesa del Donetsk per un blackout elettrico che blocca decine di lavoratori sottoterra. Miniera colpita nel Donetsk: 41 lavoratori bloccati sottoterraABBONATI A DAYITALIANEWS Attacco notturno e blackout improvviso Almeno 41 minatori sono rimasti intrappolati nella miniera di Belorechenskaya,... Temi più discussi: Donetsk, 41 minatori intrappolati a Belorechenskaya dopo un attacco ucraino; Mosca, 41 intrappolati in miniera nel Donetsk dopo attacco ucraino; Mosca, 41 intrappolati in miniera nel Donetsk dopo attacco ucraino; Donetsk: 41 minatori intrappolati dopo un attacco ucraino. Ucraina news oggi, Mosca: 41 minatori intrappolati nel Lugansk dopo attacco di Kiev. A Odessa tre morti, anche un bambinoAllarme nella regione contesa del Donetsk per un blackout elettrico che blocca decine di lavoratori sottoterra. Nella città portuale un drone ha squarciato un palazzo: ci sono vittime ... quotidiano.net Minatori rimasti intrappolati in miniera nel Donetsk dopo un attacco ucrainoSono almeno 41 i minatori rimasti intrappolati nella miniera Belorechenskaya, nel Lugansk, una delle regioni contese del Donetsk, in seguito a un attacco delle forze armate ucraine. Lo scrive Interfax ... ansa.it UCRAINA | Sono almeno 41 i minatori rimasti intrappolati nella miniera Belorechenskaya, nel Lugansk, una delle regioni contese del Donetsk, in seguito a un attacco delle forze armate ucraine. #ANSA facebook Macerie, anziani e soldati Il Donetsk “dissanguato“ e l’offensiva di primavera Lungo le fortezze ucraine: “La situazione è peggiorata” @martaserafini, @Corriere x.com