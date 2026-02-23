La solitudine di Trump Il tycoon giù nei sondaggi | sei su dieci lo disapprovano

Un nuovo sondaggio rivela che sei americani su dieci disapprovano le decisioni di Donald Trump. La causa principale risiede nelle sue politiche e nelle recenti dichiarazioni pubbliche. I dati mostrano un peggioramento rispetto ai mesi scorsi, con un aumento della sfiducia nei confronti del leader. Il risultato riflette il crescente malcontento tra gli elettori e la crescente distanza tra Trump e una parte dell’opinione pubblica. La situazione rimane sotto stretta osservazione.
Sei americani su dieci disapprovano l’operato del presidente Donald Trump su tutta la linea, secondo un nuovo sondaggio Ipsos commissionato da Abc News e dal Washington Post. Tra questi, il 47% lo disapprova "fortemente". Per avere un’idea dell’importanza di questo dato, l’istituto ricorda che l’ultima volta che la disapprovazione di Trump ha raggiunto il 60% è stato immediatamente dopo l’attacco al Congresso del 6 gennaio 2021. Ancora peggio quando si considerano due istanze specifiche: l’ inflazione, cavallo di battaglia grazie al quale il tycoon ha vinto il suo secondo mandato, e la politica dei dazi, recentemente rimessa in discussione da una sentenza della Corte Suprema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

