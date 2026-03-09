Due traumi cranici in 48h | Riccardo Cardani cade di nuovo in snowboard e finisce ancora in ospedale

Riccardo Cardani, atleta paralimpico, ha subito due traumi cranici in appena 48 ore. Dopo il primo incidente durante un allenamento di snowboard, che ha richiesto un ricovero e il casco come unica protezione, si è presentato nuovamente ai paletti di partenza delle Paralimpiadi di Milano Cortina. L'atleta ha vissuto un secondo incidente che ha richiesto nuovamente cure ospedaliere.

A pochissimi giorni dal primo incidente nell'ultimo allenamento paralimpico dove solo il casco gli aveva salvato la vita, Riccardo Cardani si è ripresentato ai paletti di partenza delle paralimpiadi di Milano Cortina. Finendo la propria gara altrettanto rovinosamente fuori pista: e con un nuovo trauma cranico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

