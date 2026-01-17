Il Lecco giganteggia nel nuovo stadio della | spazzata via la Dolomiti Bellunesi

Il Lecco si impone con autorevolezza nel match contro la Dolomiti Bellunesi, disputato allo stadio di Feltre. La squadra ospite, pur festeggiando il nuovo impianto, non riesce a contrastare l’efficacia dei blucelesti, che dominano fin dall’inizio e chiudono la partita nel primo tempo. Un risultato che conferma le ambizioni del Lecco in questa stagione.

Il Lecco spadroneggia a Feltre, dove la Dolomiti Bellunesi festeggia il nuovo stadio ma di fatto non scende mai in campo, schiantata dall’aggressività dei blucelesti, che la chiudono già nel primo tempo. Al 3' Olonisakin arriva forte da sinistra quasi fino in fondo e calcia direttamente su Furlan. All'8' lancio lungo per Kritta che si fa trovare puntuale sulla sinistra e calcia addosso al portiere avversario. Minuto 13, il Lecco va in vantaggio: cross sporco di Sipos dalla destra, Zanellato si inserisce con i tempi giusti per calciare con il mancino e batte Consiglio per l'1-0. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

