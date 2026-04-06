Dobbiamo uccidere per questo hobby

Nel calcio spagnolo si sono svolte partite decisive nelle ultime settimane, con squadre impegnate in sfide che potrebbero determinare il loro futuro in Prima Divisione. Una di queste, giocata il 5 aprile, ha visto il team di Oviedo conquistare la sua nona vittoria in otto finali rimaste da disputare. La squadra cerca di mantenere la categoria e di evitare la retrocessione in una stagione particolarmente calda dal punto di vista sportivo.

2026-04-05 22:01:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Lui Oviedo Ha vinto la nona delle otto finali che gli restano davanti per provare a restare in Prima Divisione per un’altra stagione. Gli Asturiani hanno vinto al Carlos Tartiere contro il Siviglia di 1-0 con gol di Fede Viñas e si è festeggiato con gioia, ma con cautela nello spogliatoio. L’allenatore Guillermo Almada ha parlato della partita e ha apprezzato sia il gioco collettivo che i suoi tifosi. Vittoria dopo la partita contro il Levante. “La sconfitta precedente è stata dura. Era molto importante vincere per ritrovare fiducia e dare gioia alla gente. Per trasmettere le cose dall’interno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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