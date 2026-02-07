Malamovida e danneggiamenti via Dante è fuori controllo | Questo è quello che dobbiamo subire

I residenti di via Dante vivono ormai con il timore di uscire di casa. Schiamazzi, furti e auto danneggiate sono all’ordine del giorno, giorno e notte. La strada si è trasformata in un punto di crisi, e nessuno sembra riuscire a fermare questa escalation di problemi.

Malamovida, schiamazzi, furti e danneggiamenti su auto: questo è quello che i residenti di via Dante sono costretti a subire, da tempo ormai, quasi ogni giorno, a tutte le ore del giorno e della notte. Gli abitanti della zona sono stufi: “Non ce la facciamo più”, spiegano a FoggiaToday, con tanto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

