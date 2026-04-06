Discarica di amianto in attesa di bonifica da 8 anni | la denuncia degli ambientalisti

Gli ambientalisti hanno segnalato la presenza di una discarica contenente amianto abbandonata da oltre otto anni nel territorio di Gricignano di Aversa. Dopo un sopralluogo condotto dai volontari dell'associazione Dea-Difesa EcoAmbientale, è emerso che i materiali pericolosi rimangono sul sito senza interventi di bonifica da molto tempo. La presenza di questa discarica rappresenta una preoccupazione per la sicurezza ambientale della zona.

Si trovano in una strada chiusa al transito e adesso si punta ad evidenziare la necessità di eseguire la bonifica quanto prima Amianto abbandonato da più di 8 anni. E' la denuncia dei volontari dell'associazione Dea-Difesa EcoAmbientale dopo aver eseguito un sopralluogo nel territorio di Gricignano di Aversa. I rifiuti sono stati abbandonati in una traversa di corso Umberto I, dove da anni il transito è impedito. “Al fine di verificare l’esito di numerose e infruttuose segnalazioni fatte dai volontari Dea relative alla presenza di materiali in verosimile amianto più volte segnalato ma che mai è stato messo in sicurezza e... 🔗 Leggi su Casertanews.it

Cep, quasi completata la bonifica della discarica di rifiuti bruciati e amianto sotto il murale di Totò SchillaciLa ditta Furino Ecologica srl di Napoli, che ha avuto l'incarico dalla Rap, lunedì ha transennato l'area e sta procedendo alla rimozione dei cumuli...

Macerata, amianto in discarica abusiva: proprietaria denunciata e bonifica immediata disposta dal sindaco.Una discarica abusiva contenente amianto è stata scoperta a Macerata, in contrada Pace, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino.

Temi più discussi: Discarica di amianto, il sindaco Gardoni: Valeggio ha già dato tanto; Discarica abusiva con amianto vicino alla pineta – Ecco dove; Massa, degrado in montagna: discariche abusive in via Bassa Tambura e amianto a cielo aperto in località Canal del Matto; Discarica abusiva a Torre Grande. Denuncia della Polizia Locale.

Discarica abusiva con amianto a Pratoregio, mozione in Consiglio: Bonifica subitoPrestìa incalza l'assessore Debernardi: la stessa area è già stata oggetto di abbandoni e successive pulizie. Poi di nuovo rifiuti. Un ciclo che si ... giornalelavoce.it

La strada del Salernitano si trasforma in una discarica di amianto: Pericoloso per la saluteUna discarica abusiva di lastre di amianto scoperta sulla strada provinciale 196 via Macchia a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Il materiale pericoloso accatastato lungo i margini della ... fanpage.it

Salerno, stadio “Vestuti” nel degrado: una micro discarica nel botteghino dei Distinti facebook