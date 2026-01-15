Cep quasi completata la bonifica della discarica di rifiuti bruciati e amianto sotto il murale di Totò Schillaci
Proseguono i lavori di bonifica nel quartiere Cep, dove si stanno rimuovendo rifiuti bruciati e amianto dalla discarica situata nell’area verde di via Calandrucci, sotto il murale di Totò Schillaci. L’intervento mira a garantire la sicurezza ambientale e la tutela della salute pubblica, con la conclusione delle operazioni prevista a breve. La zona rappresenta un impegno importante per la riqualificazione urbana e il rispetto del patrimonio storico e culturale locale.
Sono in corso i lavori di bonifica della discarica di rifiuti bruciati misti ad amianto che si trovano nell'area verde di via Calandrucci al Cep, proprio sotto il murale di Totò Schillaci, l'eroe del Mondiale di Italia '90 morto il 18 settembre 2024. Cep, l'amianto e i rifiuti bruciati vicino al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Cep, l'amianto e i rifiuti bruciati vicino al murale di Totò Schillaci: affidato l'incarico per la rimozione a una ditta di Napoli
Leggi anche: Totò Schillaci, il murale dedicato all'eroe di Italia '90 fra i primi 10 nella classifica mondiale di Streetartcities
