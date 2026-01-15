Cep quasi completata la bonifica della discarica di rifiuti bruciati e amianto sotto il murale di Totò Schillaci

Proseguono i lavori di bonifica nel quartiere Cep, dove si stanno rimuovendo rifiuti bruciati e amianto dalla discarica situata nell’area verde di via Calandrucci, sotto il murale di Totò Schillaci. L’intervento mira a garantire la sicurezza ambientale e la tutela della salute pubblica, con la conclusione delle operazioni prevista a breve. La zona rappresenta un impegno importante per la riqualificazione urbana e il rispetto del patrimonio storico e culturale locale.

