Diritti dimenticati | da undici anni i dipendenti ex Amts aspettano stipendi mai corrisposti

Da oltre un decennio, i lavoratori dell’ex Amts non hanno ricevuto gli stipendi dovuti dopo il fallimento dell’azienda incaricata del servizio. I dipendenti aspettano ancora il pagamento delle retribuzioni che sono state accumulate nel tempo, senza alcuna soluzione concreta all’orizzonte. La vicenda riguarda circa una decina di persone che continuano a vivere questa situazione di incertezza e disagio, nonostante siano trascorsi più di dieci anni dall’evento che ha determinato lo stop delle attività.

Tempo di lettura: 2 minuti A undici anni dal fallimento dell’ Amts, l’azienda per il servizio del trasporto pubblico locale in città, una vertenza forse dimenticata dai più resta ancora in piedi: i dipendenti attendono ancora di vedere corrisposte le retribuzioni contrattuali arretrate e i compensi accessori maturati nel corso del servizio. La legittima aspettativa dei lavoratori a vedere pagato il lavoro prestato resta a tutt’oggi insoddisfatta, complice con ogni probabilità la dichiarazione di dissesto del Comune di Benevento, che aveva affidato a suo tempo il servizio Tpl alla Amts. In termini monetari si parla di cifre non trascurabili,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Diritti dimenticati: da undici anni i dipendenti ex Amts aspettano stipendi mai corrisposti Cooperativa in liquidazione, TFR mai pagato: le lavoratrici aspettano da sei anniUn rapporto di lavoro terminato ormai da sei anni, una cooperativa sociale “L’Incontro” con sede a Sant’Angelo dei Lombardi, messa in liquidazione... Cooperativa Raggio di sole: "Stipendi corrisposti nella giornata odierna"Come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, l’erogazione degli stipendi è fissata entro il giorno 20 di ciascun mese.