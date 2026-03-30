Cooperativa Raggio di sole | Stipendi corrisposti nella giornata odierna

Oggi la Cooperativa Raggio di Sole ha comunicato di aver effettuato il pagamento degli stipendi ai propri dipendenti. La cooperativa ha inviato una nota ufficiale in risposta a un articolo pubblicato nella giornata odierna che faceva riferimento alla questione. La comunicazione mira a chiarire la situazione e a fornire informazioni precise sui pagamenti recenti.

Come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, l’erogazione degli stipendi è fissata entro il giorno 20 di ciascun mese. Gli stipendi risultano essere stati regolarmente corrisposti nella giornata odierna, configurando pertanto un ritardo di circa 10 giorni, e non di 20 giorni come riportato nell’articolo. Pur riconoscendo il ritardo, si ritiene necessario che lo stesso venga rappresentato nella sua effettiva entità. Si evidenzia, inoltre, che la Cooperativa Raggio di Sole non riceve dal Consorzio di riferimento, le spettanze dovute a far data dal mese di dicembre. Nonostante tale criticità, la Cooperativa ha comunque provveduto a garantire il pagamento degli stipendi ai propri lavoratori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Cooperativa Raggio di sole: "Stipendi corrisposti nella giornata odierna" Tutto quello che riguarda Cooperativa Raggio di Pronostico Lille-Strasburgo: finalmente un raggio di soleLille-Strasburgo è una partita della diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili... Degrado e insicurezza ai Giardini Raggio di Sole, grido d’aiuto del comitatoI residenti hanno denunciato in commissione occupazioni e sporcizia nel parco giochi mentre l'amministrazione annuncia vigilanza privata e il ritorno... Capodanno pisano, in Cattedrale il raggio di sole segna l’ingresso nel 2027Corteo storico dal centro fino a piazza del Duomo e cerimonia del raggio di sole nella Cattedrale: a mezzogiorno la città è entrata simbolicamente...