Diretta gol Serie A LIVE | Juventus Genoa 2-0 la decidono Bremer e McKennie

Durante la 31esima giornata di Serie A, si sono disputate diverse partite con aggiornamenti in tempo reale. Tra queste, la sfida tra la Juventus e il Genoa si è conclusa con una vittoria bianconera per 2-0, grazie ai gol di Bremer e McKennie. La cronaca, i risultati e le analisi della giornata sono disponibili con dettagli sulla movimentata diretta live, che copre tutte le partite in programma per questa giornata di campionato.

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