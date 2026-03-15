Durante la 29esima giornata di Serie A, si sono disputate le partite Verona-Genoa e altre sfide, con Vitinha e Ostigard che hanno segnato i gol decisivi. La cronaca delle partite, aggiornata in tempo reale, ha fornito dettagli sui risultati, i movimenti in campo e le azioni più importanti. La diretta ha seguito passo passo ogni episodio chiave, offrendo un quadro completo degli incontri in corso.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Vitinha e Ostigard decidono Verona Genoa

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