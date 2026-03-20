Diretta gol Serie A LIVE | Genoa Udinese 0-2 decidono Ekkelenkamp e Davis

La partita tra Genoa e Udinese si è conclusa con il risultato di 0-2, con Ekkelenkamp e Davis che hanno segnato i gol decisivi. La sfida fa parte della 30esima giornata di Serie A e la cronaca, i moviola e i risultati sono stati aggiornati in tempo reale. La diretta live ha seguito passo dopo passo gli episodi principali e le azioni più importanti dell'incontro.

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