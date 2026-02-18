Come perdere 6 kg in 20 giorni la dieta chetogenica per dimagrire in fretta

Il biologo nutrizionista Edoardo Banchi spiega che si possono perdere fino a 6 kg in 20 giorni seguendo la dieta chetogenica. La dieta elimina alimenti ricchi di carboidrati come pane, pasta e pizza, sostituendoli con proteine e grassi sani. Durante la trasmissione ‘La volta buona’ del 18 febbraio, Banchi ha mostrato un esempio di menu settimanale per chi desidera perdere peso rapidamente. Molti partecipanti hanno già sperimentato risultati visibili dopo pochi giorni di applicazione. La scelta di alimenti ad alto contenuto di grassi e basso contenuto di carboidrati è alla base di questa strategia.

(Adnkronos) – Perdere sei chili in 20 giorni è possibile rinunciando a pane, pasta e pizza. A spiegarlo, nel corso della puntata del 18 febbraio de 'La volta buona', in onda su Rai 1, è il biologo nutrizionista Edoardo Banchi. Il dottore ha spiegato che il regime chetogenico non va adottato come stile di vita, ma come dieta da seguire per un periodo di tempo circoscritto per perdere peso, reintroducendo poi i carboidrati gradualmente. "È una dieta – ha chiarito – in deficit calorico perché per perdere peso dobbiamo assumere meno calorie di quelle di cui abbiamo bisogno". Per perdere, come ha fatto lui, sei chili in 20 giorni il dottor Banchi consiglia di fare colazione con un tortino di uova, farina di frutta secca e creme 100% di frutta secca oppure con un piatto di uova strapazzate con avocado.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

