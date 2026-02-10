Dieta chetogenica e schizofrenia facciamo chiarezza

Robert Kennedy Junior, segretario alla Salute degli Stati Uniti, ha dichiarato che la dieta chetogenica potrebbe curare la schizofrenia. La sua affermazione ha fatto scalpore e sollevato molte domande tra medici e pazienti. Per ora, non ci sono studi ufficiali che confermino questa teoria, ma il suo intervento riaccende il dibattito sulle possibili terapie alternative per questa malattia mentale.

Per Robert Francis Kennedy Junior, segretario della Salute degli Stati Uniti, “ la dieta chetogenica può curare la schizofrenia ”. Kennedy Jr. non è nuovo a dichiarazioni spericolate, che spesso finiscono per essere sconfessate dalla comunità scientifica. In passato, ad esempio, il ministro della Salute ha sostenuto l’esistenza di un legame tra i vaccini e l’autismo. Ma che cosa ci dice la scienza sulla dieta chetogenica? “La dieta chetogenica nasce in ambito neurologico, per trattare l’emicrania e le epilessie resistenti ai farmaci”, spiega a LaSalute di LaPresse Massimiliano Caprio, ordinario di Endocrinologia all’Università San Raffaele di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dieta chetogenica e schizofrenia, facciamo chiarezza Approfondimenti su Robert Kennedy Junior È tempo di mettersi a dieta: quella chetogenica può aiutare Gennaio è il periodo ideale per stabilire nuovi obiettivi di benessere. Dieta chetogenica sotto esame: dimagrisci davvero, ma sai i rischi? La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Robert Kennedy Junior Argomenti discussi: I santoni della sanità Maga. Gli show di Kennedy, la regia di Oz per farli digerire al Congresso (di L. Varlese); Kennedy Jr. dice che la dieta chetogenica cura la schizofrenia; La dieta keto? Combatte la schizofrenia, la nuova sparata di Kennedy Jr. smontata dagli esperti; Psichiatra di Harvard Contesta le Affermazioni di RFK Jr. sulla 'Cura' della Schizofrenia con la Dieta Chetogenica. Kennedy Jr. dice che la dieta chetogenica cura la schizofreniaIl Ministro della Salute americano ne ha sparata un'altra delle sue. Ovviamente senza supporti scientifici seri. Ciò che mangiamo è la causa principale delle malattie mentali in questo Paese, ha det ... dire.it I santoni della sanità Maga. Gli show di Kennedy, la regia di Oz per farli digerire al CongressoL'ultima del ministro è la dieta chetogenica per curare le malattie mentali. Alle sue spalle c'è il lavoro del numero uno dei Cms, ex star televisiva, pronto ... huffingtonpost.it A chi è adatta la dieta chetogenica La dieta chetogenica può essere un valido supporto per: persone con obesità chi vuole migliorare la forma fisica e la composizione corporea pazienti con diabete di tipo 2 donne in menopausa o con metabolismo l - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.