Diesel alle stelle è record | 2,1 euro al litro nonostante il taglio provvisorio delle accise

Il prezzo del diesel ha raggiunto e superato i 2 euro al litro prima di Pasqua, diventando così un record storico. Nonostante il taglio provvisorio delle accise, il costo alla pompa si mantiene molto alto, con valori che interessano anche le aree meno popolose. La cifra di 2,1 euro al litro è stata segnalata come il massimo raggiunto in diverse zone, tra cui alcune province.

Basta guardarsi intorno: il prezzo medio alla pompa del gasolio, o meglio diesel, già prima di Pasqua aveva raggiunto e superato i 2 euro al litro, anche in provincia di Brescia. È così ovunque, nonostante la misura governativa del taglio delle accise sia stata prorogata fino al 1° maggio (potrebbe costare fino a 1 miliardo di euro di mancati incassi): questo perché il prezzo del petrolio Brent – complice l'ennesimo conflitto di un mondo in guerra – è ormai alle stelle, da giorni si aggira intorno ai 110 dollari al barile, e perché il diesel era già stato oggetto di una prima rimodulazione di prezzo, relativa alle accise. In Lombardia il prezzo medio del diesel il 4 aprile scorso ha raggiunto quota 2,147 euro: è la quarta regione più cara dopo la provincia di Bolzano (2,160 eurol), Calabria (2,158) e Liguria (2,148). 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Il diesel è arrivato oltre i 2 € ... Tranquilli va tutto bene Continuate a stare a 90° PS: la benzina pure!! facebook