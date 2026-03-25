Il prezzo del diesel si avvicina a 2,30 euro al litro, superando i livelli di settimane fa. Nonostante il taglio delle accise, che aveva portato a una diminuzione dei costi, l’effetto si è quasi completamente eliminato. I prezzi dei carburanti sono tornati ai livelli precedenti o superiori, lasciando i consumatori senza i benefici attesi.

"Con il taglio alle accise il prezzo dei carburanti si era abbassato, ma l’effetto è stato quasi del tutto riassorbito. Il gasolio è più caro della benzina e supera i 2 euro al litro, sono prezzi imposti, e ad oggi è difficile prevedere cosa succederà nel prossimo futuro". Sono le voci dai distributori di benzina di Macerata dove, come nel resto d’Italia, i costi sono ormai fuori controllo. La crisi in Medio Oriente sta portando ovunque grossi rincari dei prezzi alla pompa, con il diesel che ha superato ampiamente i due euro al litro (in alcuni casi, al servito, si superano 2,20 euro); il taglio delle accise dello scorso mercoledì, che è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carburanti alle stelle: "Il diesel sfiora 2,30 euro. Già svaniti i benefici del taglio delle accise"

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