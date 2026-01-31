cataldi sigilla il successo del lazio con un rigore nel finale contro il genoa

La Lazio vince all’ultimo secondo contro il Genoa. Dopo una partita combattuta, i biancocelesti trovano il gol decisivo al 100’ con un rigore di Cataldi. Il risultato di 3-2 permette alla squadra di ottenere tre punti fondamentali all’Olimpico.

La Lazio stringe i denti e si impone sul Genoa con un 3-2 che vale tre punti d’oro all’Olimpico, grazie a un rigore siglato da Danilo Cataldi al 100’ di gioco. Il gol, realizzato al termine di un match che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi presenti in curva, ha chiuso una partita che ha alternato emozioni intense, rimonte e tensioni fino all’ultimo respiro. I padroni di casa, inizialmente sotto di due reti, hanno ribaltato il risultato con un’azione di rimonta che ha messo in evidenza la grinta e la lucidità di una squadra che non si arrende mai. Il match, disputato il 30 gennaio 2026, è stato un susseguirsi di colpi di scena: dopo un primo tempo senza goal, la ripresa ha visto la Lazio prendere il comando con i gol di Pedro e Taylor, ma il Genoa non si è arreso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

